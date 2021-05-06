«Волонтеры Победы» записали «живые открытки» для ветеранов

Участники движения «Волонтеры Победы» в преддверии 9 мая по всему миру записывают видеообращения для ветеранов, защищавших и освобождавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Добровольцы передают героям «привет» из тех мест, где они воевали, благодарят за мирное небо над головой и поздравляют с Днем Победы. Живые открытки для ветеранов уже подготовили активисты Движения из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Москвы, Польши, Венгрии и других городов РФ и стран зарубежья. Волонтеры Победы покажут их героям при вручении подарков во время личной встречи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Дорогой Виктор Андреевич, передаю Вам привет с берегов Дуная! Спасибо Вам большое за мирное небо Будапешта, города, в котором я родилась и живу. Вы освободили Венгрию от нацизма. Во время боев, рискуя своей жизнью, сохранили памятники архитектуры, парламент, соборы, музеи… Вы восстанавливали мосты, взорванные нацистами. Местное население кормили своими продуктами. Освободили людей из Будапештского гетто. Мы все это помним и не забудем. Поздравляю Вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!» – обратилась волонтер из Венгрии Валерия Антонова к ветерану Шигину Виктору Андреевичу.

На сегодняшний день Виктор Андреевич живет в Орле. Во время войны был призван в РККА в 1942 году Вашкинским РВК Вологодской области. Служил в 98 гвардейском батальоне 68 гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в битве на Орловско-Курской дуге. Имеет награды: орден «Красной звезды», орден «Отечественной войны 2 степени», две медали «За Отвагу», медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».

Поздравление также записал активист движения Роман Деревянченко. В нем он поздравил и поблагодарил ветерана Рогова Евгения Федоровича. В 1942 году после окончания средней школы он был призван в ряды Советской армии и направлен в Астраханское пехотное училище. Однако, в связи с близостью фронта, попал в 59-ую отдельную стрелковую бригаду 28-ой Армии Сталинградского фронта красноармейцем-автоматчиком и находился на передовой до 24 декабря 1942 года, когда был направлен на курсы младших лейтенантов Сталинградского фронта. После окончания курсов попал в Ростовскую область, а еще позже направлен в Крым.

Евгений Федорович в бою 17-18 июля 1943 года, будучи дважды раненым, не бросил командование взводом. Он повел свой взвод в наступление на высоту Юго-Западнее село Куйбышево Ростовской области. В этом бою командир роты был ранен, и Евгений Федорович по своей инициативе принял командование ротой и в тот же день выбил немцев из траншей, после чего отразил три контратаки с большими потерями для противника.

«Дорогой Евгений Федорович! Я сейчас нахожусь в центре города Ростов-на-Дону. Я знаю, что в 1943 году вы были назначены командиром взвода 1275-го стрелкового полка 387-ой дивизии 28-ой Армии Южного фронта. И в героических боях 17 июля 1943 года во время наступления были ранены и находились на лечении в госпитале в городе Ростов-на-Дону. Я хочу поблагодарить Вас от лица всей молодежи Дона за Ваш героический подвиг и отвагу! Низкий Вам поклон», – сообщил активист в обращении.

Ранее участники движения «Волонтеры Победы» провели для ветеранов индивидуальные концерты под окнами, навещают их и вручают им подарки, цветы и Письма Победы.