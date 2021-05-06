 

Зеленский учредил премию имени Бориса Патона

06.05.2021, 19:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Этот документ переименовывает государственную премию Украины в области науки и техники в национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого”, – отметили в релизе.

Законом вводится новая номинация государственной премии Украины в области образования – профессиональное предвысшее образование.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

24 августа 2020 года Зеленский направил в Кабинет Министров Украины письма об учреждении двух новых государственных премий – имени Бориса Патона и имени Мирослава Скорика.

Контекст:

Президент академии наук Борис Патон скончался 19 августа 2020 года. Ему был 101 год. Он возглавлял НАНУ с 1962 года. В последний раз его переизбрали президентом в 2015-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / В Украине третий день фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19

23.09 / Белорусские военные поклялись служить народу и президенту страны

13.10 / США заявили о «джентльменском соглашении» с Россией по СНВ-3

29.04 / Посольство в Хартуме опровергло остановку создания базы ВМФ в Судане

31.08 / Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов

25.01 / Раскрыты цены на гибридный Peugeot 508 PSE

05.05 / Канада разрешила использовать Pfizer/BioNTech для вакцинации детей

09.03 / Компания Mercedes-Benz отзывает в РФ 137 кроссоверов GLC из-за проблем со стартером

12.12 / NBC – Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

20.12 / Hill – закрытие Госдепом двух консульств в России — прелюдия для ожидаемого ухудшения отношений с Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика