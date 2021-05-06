Зеленский учредил премию имени Бориса Патона

“Этот документ переименовывает государственную премию Украины в области науки и техники в национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого”, – отметили в релизе.

Законом вводится новая номинация государственной премии Украины в области образования – профессиональное предвысшее образование.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

24 августа 2020 года Зеленский направил в Кабинет Министров Украины письма об учреждении двух новых государственных премий – имени Бориса Патона и имени Мирослава Скорика.

Контекст:

Президент академии наук Борис Патон скончался 19 августа 2020 года. Ему был 101 год. Он возглавлял НАНУ с 1962 года. В последний раз его переизбрали президентом в 2015-м.

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