Национальный план вакцинации в Украине недовыполнен в четыре раза – Киевская школа экономики

“Все ожидаемые поставки вакцин – их было запланировано чуть более 1 млн – все прибыли. Все, что было запланировано на апрель, прибыло вовремя. При этом план вакцинации на апрель предусматривал проведение более 2,5 млн вакцинаций, однако намного меньше сделано – менее 800 тыс. Это в четыре раза меньше”, – сказал Ганиченко.

Он уточнил, что национальный план изначально предусматривал поставки в два раза меньшего количество вакцин, чем проведение вакцинаций.

“Такая тенденция сейчас наблюдается по всему национальному плану. Сейчас предусмотрены поставки суммарно 22 млн доз вакцин. Это в два раза меньше, чем нужно, чем предусматривает план: 48 млн прививок до конца года”, – добавил Ганиченко.

По его словам, дополнительные 20 млн доз вакцины от Pfizer, которые ожидает получить Украина, в этом плане не учтены.

“То есть сейчас мы можем говорить о 42 млн [доз], что, в принципе, сопоставимо с количеством прививок”, – отметил он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—