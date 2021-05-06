 

Ветерана АТО, который защищался от шести нападавших, зовут Андрей Пекельный. Адвокат ожидает, что его дело закроют

06.05.2021, 19:02, Новости дня
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Об этом один из адвокатов ветерана Виталий Коломиец рассказал в комментарии “Радіо Свобода” 6 мая. 

Коломиец подчеркнул, что мера пресечения, которую Пекельному избрал суд – чрезмерно строгая для статьи, по которой его подозревают. 

“Преступление, которое сейчас по подозрению инкриминируется – небольшой тяжести, 118 статья. Мера пресечения избрана для тяжкого преступления, то есть лишение свободы. Ему не дали личное обязательство, залог, поручительство. Дали достаточно строгую меру – круглосуточный [домашний арест], не ночной, не какие-то другие варианты, просто достаточно строгую меру пресечения”, – сказал он. 

Коломиец рассчитывает, что уголовное производство в отношении ветерана, закроют на основании ч. 3 ст. 36 Уголовного кодекса Украины (необходимая самооборона). 

“Мы ходатайство о закрытии подадим как можно быстрее в прокуратуру”, – сказал он. 

Контекст:

Инцидент, из-за которого ветерану АТО Пекельному сообщили о подозрении, произошел в селе Глещава Тернопольской области. По версии следствия, 2 мая ветеран он на дискотеке сделал замечание группе из шести человек, завязался конфликт. Пекельный ушел домой и закрылся в доме. Ветеран живет с матерью. 

Его догнали оппоненты, выбили дверь. После этого, по данным полиции, произошла потасовка, в ходе которой Пекельный, защищая себя и мать, ударил одного из обидчиков ножом. Тот отбежал на 300 метров и умер в результате кровопотери. 

Ветеран признался в содеянном, ему избрали меру пресечения. Санкция ст. 118 Уголовного кодекса, которую инкриминируют Пекельному, предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, лишение свободы на такой же срок или ограничение свободы на срок до трех лет. 

В адвокатском объединении ОК Legal, которое защищает интересы Пекельного, сообщали, что когда  ветерана задерживали, его действия предварительно квалифицировали по ст.121 Уголовного кодекса (умышленные тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть), а потом изменили квалификацию. Адвокаты считают, что полиция должна начать расследование хулиганства и незаконного проникновения в жилище со стороны шестерых нападающих, и сообщить им о подозрениях. 

Тернопольская газета “Нова” пишет, что погибшему 23 года, его зовут Владимир Воробец.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 6 мая назвал необоснованным и преждевременным предъявление подозрения Пекельному. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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