Ученые выяснили, как часто возникают тромбозы после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Его авторы проанализировали данные 280 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca в Норвегии и Дании с февраля по 11 марта 2021 года.

Ученые выяснили частоту возникновения сердечных приступов, инсультов, тромбов в глубоких венах и кровотечений в течение 28 дней после введения первой дозы вакцины и сравнили их с ожидаемыми показателями среди населения Дании и Норвегии в целом.

Было обнаружено 59 случаев возникновения тромбов в венах по сравнению с 30 ожидаемыми. В их число входит 2,5 случаев тромбоза вен головного мозга.

Ученые не выявили увеличения количества артериальных тромбов. Они пришли к выводу, что “риски венозных тромбоэмболических событий небольшие”, поэтому результаты следует интерпретировать в контексте преимуществ вакцинации против COVID-19.

Авторы исследования не установили причину образования тромбов, только корреляцию между вакцинацией и тромбозами. Ученые подчеркнули, что корнавирусная болезнь сама по себе связана с тромбозом вен.

Контекст:

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным препаратам 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

По данным ЕМА, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

23 апреля в EMA заявили, что преимущества вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивают риски для взрослых всех возрастных групп. В агентстве заявили, что риск возникновения тромбоза есть у одного из 100 тыс. вакцинированных.

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