ПН – украинцы считают, что Зеленский провалил вакцинацию, отказавшись от «Спутника V»

Согласно результатам опроса, 67,7% украинцев считают, что Владимир Зеленский провалил вакцинацию от коронавируса на Украине, отказавшись от производства в Харькове российской вакцины «Спутник V». Как пишет «Перший незалежний», 21,9% респондентов поддержали действия украинских властей, 10,4% затруднились с ответом на вопрос.



Reuters

Владимир Зеленский провалил вакцинацию от коронавируса на Украине, отказавшись от производства в Харькове российской вакцины «Спутник V». Как передаёт «Перший незалежний», об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводилось компанией «Роботизированные телесистемы».

67,7% опрошенных считают, что в условиях пандемии коронавируса украинская власть поступила неправильно, когда отказалась от производства российской вакцины, о чем с Владимиром Путиным договорился председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. 21,9% респондентов поддерживают действия властей, 10,4% затруднились с ответом на вопрос.

Социологическое исследование проводилось компанией «Роботизированные телесистемы» в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие более 3 тысяч респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,8%.