 

Polskie Radio – дальше «политической грубости» в новой холодной войне не дойдёт

06.05.2021, 13:54, Новости дня
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Холодная война, которая вырисовывается в отношениях РФ с США и Европой, пока что ограничивается дипломатией и разведкой, то есть лишь касается политических элит, уверен польский американист Збигнев Левицкий. В беседе с Polskie Radio он выразил уверенность в том, что ничто не указывает то, чтобы дело дошло до самого опасного сценария — то есть вооружённого противостояния между сторонами.


Reuters

«То, что назревает, можно подтянуть под понятие — хоть я не люблю злоупотреблять этим словосочетанием, но пусть будет  — холодная война. Холодная, потому что я не думаю, что это всё приведет к открытому конфликту. То что сейчас происходит — это проявление недружелюбия, в связи с этим можно задаться вопросом, до какой степени такие действия имеют значение за пределами так называемой политической элиты», — такими словами польский профессор Збигнев Левицкий прокомментировал отношения РФ с ЕС и с США. 

В связи с этим в интервью с Polskie Radio американист также напомнил о серьёзном конфликте между Россией и Чехией, в результате которого российские дипломаты были выдворены и из других европейских стран, в том числе из Польши. Более того, эксперт обратил внимание на случай, когда РФ явно намекнула США, чтобы они вызвали своего посла в Москве для консультаций. По его мнению такая практика весьма редка, ведь обычно само государство решает, вызывать своего посла или нет — это, конечно, не объявление посла персоной нон-грата, но нечто близкое к этому по смыслу. 

«Это обмен друг с другом дипломатической грубостью, некая деятельность, связанная с разведкой, о которой нам не всё известно. Однако, я всё же считаю, что дело не дойдёт к серьезной эскалации, вооруженному противостоянию, ведь именно оно представляет собой самую большую опасность», — резюмировал польский профессор. 



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