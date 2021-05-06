Индия побила рекорд по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки

В этот же день от болезни умерло наибольшее количество людей – 3980.

Общее число выявленных по стране случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии превысило 21 млн. От COVID-19 умерло уже более 230 тыс. человек, отметили в правительстве.

Медицинские работники и чиновники в Индии говорят о “катастрофической” нехватке кислорода в больницах. Кроме этого, направленная Индии гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19 не доходит до населения, сообщил телеканал CNN.

По информации журналистов, местные власти не могут оперативно распределять и доставлять грузы, которые доставляют из-за рубежа. Большая часть контейнеров с медикаментами и оборудованием остается в аэропорту.

По меньшей мере 12 пациентов, в том числе врач, умерли в больнице Батры города Дели 1 мая из-за нехватки кислорода, отметил CNN.

Контекст:Предыдущий рекорд смертности от COVID-19 зафиксировали в Индии 4 мая. Минздрав сообщал о 3780 умерших. Также очередной рекорд был установлен 2 мая, тогда сообщали о 3689 умерших пациентах.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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