 

В Индии зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса

06.05.2021, 8:56, Новости дня
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За сутки в Индии выявили 412 тыс. 262 новых случаев коронавируса, общее число заразившихся за все время эпидемии составило 21 млн 077 тыс. 410. Количество летальных исходов, связанных с COVID-19, за сутки выросло на 3 тыс. 980.

Предыдущий антирекорд был установлен 1 мая, тогда в Индии было зафиксировано 401 тыс. 993, передает ТАСС.

Также за минувшие стуки был установлен антирекорд по числу летальных исходов. Предыдущий был зафиксирован накануне и составлял 3 тыс. 780 Общее число умерших достигло 230 тыс. 168.

Ранее в среду высокий суд Аллахабада в Индии обвинил власти в «геноциде» из-за отсутствия кислорода в больницах.

Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью: более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.



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