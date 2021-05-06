В Харькове арестовали подозреваемого в двойном убийстве, он заявил, что защищался

Под арестом мужчина должен находится в течение 60 суток, залог в качестве альтернативы ему не предусмотрен.

В полиции сообщили, что во время обыска дома у подозреваемого нашли вещественные доказательства его причастности к преступлению.

По данным прокуратуры, подозреваемый нанес женщине 18 ударов ножом, а мужчине – 31 удар.

В суде мужчина заявил о самозащите и рассказал, что пять лет был любовником женщины и в был у нее, когда неожиданно вернулся ее сожитель и узнал о ее измене.

Согласно хронологии событий, которую подозреваемый зачитал с листа, он уже собирался домой, когда услышал крики. Он утверждает, что сожитель убил женщину ножом и набросился на гостя

“В ходе дальнейшей борьбы Саша получил телесные повреждения, после чего его агрессия закончилась. Я ему предложил вызвать “скорую”, он согласился. Я побежал в спальню оказать помощь Евгении, но она уже была мертва. Меня стошнило, я побежал в туалет. Там на два-три часа потерял сознание”, – объяснил подозреваемый.

“Скорую” он не вызвал, по его словам, потому, что боялся ареста, но затем якобы собирался пойти в полицию и рассказать, как все было.

“Обращался за консультацией к своему товарищу, отец которого работает в полиции. Боялся, что меня будут бить в отделении”, – отметил мужчина.

Он заявил также, что не помнит точно, куда делся нож с места преступления.

Контекст:Тела 29-летнего мужчины и его 24-летней женщины обнаружила мать убитого.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

О задержании вероятного злоумышленника начальник полиции региона Андрей Рубель сообщил на следующий день после обнаружения тел.

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