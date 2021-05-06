Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии

Посольство РФ в США прокомментировало заявление Пентагона о том, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии.

Российская сторона заявила, что «хотела бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным». В связи с этим, как подчеркнули в посольстве, у Вашингтона «нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС». Посольство указало, что российские силы «действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», передает ТАСС.

Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что РФ «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности».