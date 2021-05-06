Польша собралась выкупить отвергнутую Данией вакцину Johnson&Johnson

Правительство Польши предложило руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson&Johnson, от которого там было решено отказаться из-за побочных эффектов.

Соответствующее предложение содержится в распространенном в среду письме польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, направленном датскому правительству, передает ТАСС.

«Поляки относятся к вакцинации положительно, и все больше и больше моих соотечественников получают пользу от защиты, которую дают вакцины. В последние дни я узнал, что Дания решила отказаться от вывода вакцины Johnson&Johnson на внутренний рынок. Если Дания примет решение перепродать часть своих запасов, Польша готова закупить эти вакцины. Для Польши и поляков это было бы чем-то большим, чем взаимовыгодная сделка. Это означало бы жест солидарности, укрепляющий наше партнерство», – написал он.

Ранее управление здравоохранения Дании решило отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом фирмы Johnson & Johnson, что было продиктовано, по данным местных СМИ, случаями образования «необычных тромбов» после прививок. Вакцина будет исключена из программы вакцинации в стране против COVID-19.

Также Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson&Johnson из-за опасений относительно ее качества.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. В страну поступило более 15,3 млн доз вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson&Johnson.

Более 12,2 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили 9,1 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 3,1 млн.