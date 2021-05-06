ЦИК отказался регистрировать Вирастюка нардепом, на Донбассе обстреляли больницу. Главное за день

Зеленский потребовал увеличить темпы вакцинации от коронавируса

“Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину”, – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине за сутки 4 мая сделали 3425 прививок от коронавируса. В двух областях не сделали ни одной за три последних дня. По оценке ученых КПИ, Украина приобретет коллективный иммунитет от COVID-19 к 2023 году.

Количество умерших от коронавируса в Украине достигло 45 тыс. человек, заболело за последние сутки около 2,6 тыс. человек, выздоровело – втрое больше. В Минздраве утверждают, что уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 сейчас не превышен ни в одном регионе Украины. С 6 мая еще три области выйдут из “красной” зоны.

ВОЗ две недели подряд фиксирует рекорд по заболеваемости COVID-19 в мире, число новых смертей продолжает расти седьмую неделю подряд.

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ЦИК отказался регистрировать Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия Украины не зарегистрировала кандидата от “Слуги народа” Василия Вирастюка победителем парламентских выборов в округе №87 из-за “отсутствия правовых оснований”: Верховный Суд запретил ЦИК это делать, пока рассматривает один из исков о результатах выборов. Кроме того, Верховный Суд уже принял решение по другому иску и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в этом округе.

Партия “Слуга народа” считает, что “политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Вирастюка победителем”.

Война в Украине

Боевики на Донбассе обстреляли автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации – впервые после согласования перемирия прошлым летом.

Кроме того, в Красногоровке Донецкой области обстреляли больницу, где лечились больные COVID-19. В больнице отключилось электричество. В двухэтажном здании взрывной волной полностью выбило стекла, осколками расщепило деревья рядом, также повреждены кирпичные стены и окна. Кроме того, была повреждена машина неотложной медицинской помощи, сообщила ТСН. От обстрела никто не пострадал, но один из тяжелобольных пациентов умер – как предполагают врачи, возможно, от стресса.

Полиция квалифицировала обстрел как террористический акт.

Кадровые изменения в “Нафтогазі”

Центр противодействия коррупции просит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) расследовать назначение председателем правления НАК “Нафтогаз” Юрия Витренко и его соответствие закону. В ЦПК отметили, что будучи и.о. министра энергетики Украины, Витренко выполнял функции контроля и надзора относительно деятельности НАК “Нафтогаз України”, а значит, в течение года его нельзя назначать на руководящие должности в компании.

Народный депутат от партии “Слуга народа” Павел Фролов заявил, что бывшего главу “Нафтогазу” Андрея Коболева уволили из-за суперпремий топ-менеджменту компании.

Финансовый директор “Нафтогазу” Петер ван Дрил сообщил, что чистый доход компании в первом квартале 2021 года составил 12,6 млрд грн. Витренко заявил, что “постоянство таких финансовых результатов остается под вопросом”.

“Нафтогаз України” подал иск о взыскании с Кабинета Министров Украины почти 4,5 млрд грн в качестве компенсации – за что именно, пока неизвестно.

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В дом ветерана АТО ворвались шесть человек, одного из нападавших он смертельно ранил

В Тернопольской области 24-летнего ветерана АТО подозревают “в умышленном убийстве при превышении мер необходимой защиты”, он под домашним арестом.

После конфликта на сельской дискотеке шестеро нетрезвых мужчин из другого села выбили дверь и ворвались к нему в дом, рассказали в полиции. Вместе с бывшим бойцом в доме была его мать. Сообщается, что он позвонил в полицию, вышел к “гостям”, а “когда началась толкотня, случайно ударил ножом одного из нападавших”. Ранение оказалось смертельным.

Перевернулась лодка с пограничниками, поиски одного военного продолжаются

Моторная лодка, на которой патрулировали границу четверо пограничников, перевернулась вечером на озере Тудоровое в Одесской области. Трое военнослужащих добрались до суши, поиски еще одного военного продолжаются с участием вертолета и водолазов.

Девушек снова задержали за обнаженную фотосессию – на этот раз в Турции

Девушки, среди которых были гражданки Украины, фотографировались на яхте на юго-западе Бирюзового побережья Турции, некоторые полностью разделись. В процессе съемки их успели сфотографировать с другой яхты. После этого снимки попали в интернет и местные СМИ. В итоге их задержала полиция.

Позднее посольство Украины в Турции сообщило, что на яхте были граждане пяти государств и в “обнаженной” фотосессии украинки участия не принимали – они были в купальниках.

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