Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине

Отмечается, что встреча была проведена по формуле Арриа – вид неформальных встреч, организуемых членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке обмен мнениями.

“Мы сожалеем об этой преднамеренной попытке отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся дестабилизирующей деятельности России против Украины в течение последних семи лет. Мы по-прежнему опечалены трагической гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года. Мы призываем Россию прекратить политизировать человеческие трагедии”, – говорится в заявлении.

Авторы обращения призвали Россию немедленно прекратить агрессию против Украины, перестать наращивать свои войска во временно оккупированном Крыму и вдоль границы Украины, а также прекратить временную оккупацию территории Украины.

Контекст:Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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