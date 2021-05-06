 

Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине

06.05.2021, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что встреча была проведена по формуле Арриа –  вид неформальных встреч, организуемых членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке обмен мнениями.

“Мы сожалеем об этой преднамеренной попытке отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся дестабилизирующей деятельности России против Украины в течение последних семи лет. Мы по-прежнему опечалены трагической гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года. Мы призываем Россию прекратить политизировать человеческие трагедии”, – говорится в заявлении.

Авторы обращения призвали Россию немедленно прекратить агрессию против Украины, перестать наращивать свои войска во временно оккупированном Крыму и вдоль границы Украины, а также прекратить временную оккупацию территории Украины.

Контекст:Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / Путин обратился к Западу словами Кота Леопольда

01.12 / Десантный катер подключился к доставке пассажиров с отрезанного острова Русский

24.06 / Госдепартамент представил ежегодный доклад по терроризму

11.11 / Конгресс США договорился о расширении санкций против «Северного потока – 2»

14.08 / Белорусские ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими в Минске

07.03 / В Подмосковье из-под завалов разрушенного взрывом дома достали девочку

30.06 / В Амурской области при пожаре в жилом доме погибли пять человек

20.02 / За угрозы и нападение на пограничников задержаны двое жителей Закарпатья

28.07 / Трамп оценил разговор с Путиным

25.08 / Эксперт разъяснил, как белорусские вертолетчики сбили воздушные шары без применения оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика