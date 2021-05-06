 

Главы МИД “Большой семерки” призвали Украину добиваться дальнейшего прогресса в реформах

06.05.2021, 2:00, Новости дня
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“Мы поддерживаем усилия по укреплению демократии и институтов Украины и призываем Украину добиваться дальнейшего прогресса в программе реформ, а именно в вопросах верховенства права, судебной реформы, корпоративного управления, а также в борьбе с коррупцией в целях укрепления демократии, содействия экономическому росту и выполнения обязательств перед международными донорами и партнерами, а также перед гражданами Украины. Мы подтверждаем наше полное доверие группе послов G7 в Украине и признаем роль этой группы в мониторинге и поддержке реализации реформ”, – говорится в заявлении.

Также министры заявили о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.

Контекст:Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 проходит с 3-го по 5 мая в столице Соединенного Королевства Лондоне. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на саммит приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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