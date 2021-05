“Челси” победил “Реал” и вышел в финал Лиги чемпионов

Матч стартовал 5 мая в 22.00 по Киеву. Счет открыл “Челси” – удар Кая Хаверца попал в перекладину, однако Тимо Вернер оказался на добивании и на 28-й минуте матча забил первый гол. Момент удара опубликован в Twitter-аккаунте The Howlers Podcast.

GOAL CHELSEA!! It’s 1-0 to the Blues after a wild sequence. Masterful finish from Werner * #RMACHE pic.twitter.com/DMh9F1hhDb

— The Howlers Podcast (@HowlersPodcast) May 5, 2021

Во втором тайме “Челси” имел много моментов для гола, но только на 85-й минуте Мейсон Маунт забил в ворота “Реала”. Видео второго гола опубликовал аккаунт AMB. STINGY MEN ASSOCIATION.

Here comes the second goal from Mount.

#CHERMA pic.twitter.com/rw42DHl8ex

— AMB. STINGY MEN ASSOCIATION (@Stingy_Men_ASN) May 5, 2021

Контекст:Соперником “Челси” в финале Лиги чемпионов станет “Манчестер Сити”, который 4 мая со счетом 2:0 победил “ПСЖ”. Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 состоится 29 мая в Стамбуле на “Олимпийском стадионе Ататюрка”.

—