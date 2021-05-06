 

Космическая компания Безоса разыграет билет в космос на онлайн-аукционе

06.05.2021, 2:00, Новости дня
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Одно из шести мест на корабле разыграют на пятинедельном онлайн-аукционе, который пройдет в три этапа. В первом туре, с 5-го по 19 мая, на сайте компании можно оставить заявку на любую сумму, которая не будет известна другим участникам.

Во втором туре, который начнется 19 мая, участники торгов смогут увидеть все заявки, им придется повышать ставки, чтобы продолжить свое участие. В третьем туре, 12 июня, торги завершатся онлайн-аукционом.

Контекст:Blue Origin была основана в 2000 году Безосом и сейчас в ней работает более 3500 сотрудников, ее штаб-квартира находится в Кенте, штат Вашингтон. Отправлять людей в космос компания планирует на корабле New Shepard, который предназначен для подъема на высоту более 100 км и рассчитан на шесть человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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