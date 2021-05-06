Названы сроки возобновления выдачи виз в Испанию

Официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса.

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)», – сообщается на сайте генконсульства.

Отмечается, что визы будут выдавать с даты 1 июня. При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом все еще продолжают действовать.

«Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения.