 

Меркель поблагодарила США за «руку примирения» после Второй мировой войны

06.05.2021, 1:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия благодарна США за «руку примирения», протянутую после окончания Второй мировой войны, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«С немецкой точки зрения мы очень связаны с США, как благодаря «руке примирения» после Второй мировой войны и национал-социализма, так и тому, что связано с нашим опытом получения поддержки в связи с немецким воссоединением 1989-1990 годов», – цитирует РИА «Новости» канцлера.

По ее словам, США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Она добавила, что Европа и Германия «не имеют столько общих ценностей и интересов» ни с одним другим регионом мира. «Это наш естественный и незаменимый партнер», – цитирует ТАСС Меркель.

Она добавила, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США является важным сигналом, который должен способствовать новым шагам в деле разоружения. При этом Меркель отметила, что среди масштабных вызовов, стоящих перед трансатлантическими партнерами, есть изменение сил в мире: «Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции. Мы едины в том, что недостатка в масштабных вызовах нет, могу назвать пандемию, но и большую задачу по защите климата, а также изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России».

Кроме того, она отметила, что повышение расходов на оборону Германии до 2% от национального ВВП связано в том числе и с оборонной политикой Берлина по отношению к России. «Мы как и прежде привержены цели повышения расходов на оборону в 2%» от ВВП», – сказала Меркель. «Эта цель была обновлена. Это во многом связано с обороной в направлении России», – добавила канцлер.

Ранее немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в статье для германского издания Handelsblatt высказался о действиях ФРГ в случае вооруженного столкновения РФ и НАТО. 

Напомним, во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / «Чернокожая» активистка Black Lives Matter оказалась белой

19.01 / Караван мигрантов из Гондураса станет первым испытанием для гостеприимного Байдена

02.10 / Windows 10 получила инструменты для мониторинга состояния SSD-накопителей

20.07 / Лидеры ЕС снова не договорились о формировании семилетнего бюджета

20.08 / Обама обвинил Трампа в смерти 170 тыс. американцев

28.11 / В Великобритании более чем 1300 человек ошибочно получили положительный тест на COVID-19

25.10 / В команде Нурмагомедова рассказали о его болезни перед подготовкой к бою с Гэтжи

15.01 / Байдену предрекли возвращение импичмента «бумерангом»

15.07 / Трамп счел эксплуатацию США причиной создания Евросоюза

27.01 / Полиция открыла производство из-за угроз консульству Венгрии в Закарпатской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика