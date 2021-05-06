Меркель поблагодарила США за «руку примирения» после Второй мировой войны

Германия благодарна США за «руку примирения», протянутую после окончания Второй мировой войны, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«С немецкой точки зрения мы очень связаны с США, как благодаря «руке примирения» после Второй мировой войны и национал-социализма, так и тому, что связано с нашим опытом получения поддержки в связи с немецким воссоединением 1989-1990 годов», – цитирует РИА «Новости» канцлера.

По ее словам, США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Она добавила, что Европа и Германия «не имеют столько общих ценностей и интересов» ни с одним другим регионом мира. «Это наш естественный и незаменимый партнер», – цитирует ТАСС Меркель.

Она добавила, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США является важным сигналом, который должен способствовать новым шагам в деле разоружения. При этом Меркель отметила, что среди масштабных вызовов, стоящих перед трансатлантическими партнерами, есть изменение сил в мире: «Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции. Мы едины в том, что недостатка в масштабных вызовах нет, могу назвать пандемию, но и большую задачу по защите климата, а также изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России».

Кроме того, она отметила, что повышение расходов на оборону Германии до 2% от национального ВВП связано в том числе и с оборонной политикой Берлина по отношению к России. «Мы как и прежде привержены цели повышения расходов на оборону в 2%» от ВВП», – сказала Меркель. «Эта цель была обновлена. Это во многом связано с обороной в направлении России», – добавила канцлер.

Ранее немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в статье для германского издания Handelsblatt высказался о действиях ФРГ в случае вооруженного столкновения РФ и НАТО.

Напомним, во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.