Меркель поблагодарила США за «руку примирения» после Второй мировой войны
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Германия благодарна США за «руку примирения», протянутую после окончания Второй мировой войны, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«С немецкой точки зрения мы очень связаны с США, как благодаря «руке примирения» после Второй мировой войны и национал-социализма, так и тому, что связано с нашим опытом получения поддержки в связи с немецким воссоединением 1989-1990 годов», – цитирует РИА «Новости» канцлера.
По ее словам, США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Она добавила, что Европа и Германия «не имеют столько общих ценностей и интересов» ни с одним другим регионом мира. «Это наш естественный и незаменимый партнер», – цитирует ТАСС Меркель.
Она добавила, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США является важным сигналом, который должен способствовать новым шагам в деле разоружения. При этом Меркель отметила, что среди масштабных вызовов, стоящих перед трансатлантическими партнерами, есть изменение сил в мире: «Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции. Мы едины в том, что недостатка в масштабных вызовах нет, могу назвать пандемию, но и большую задачу по защите климата, а также изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России».
Кроме того, она отметила, что повышение расходов на оборону Германии до 2% от национального ВВП связано в том числе и с оборонной политикой Берлина по отношению к России. «Мы как и прежде привержены цели повышения расходов на оборону в 2%» от ВВП», – сказала Меркель. «Эта цель была обновлена. Это во многом связано с обороной в направлении России», – добавила канцлер.
Ранее немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в статье для германского издания Handelsblatt высказался о действиях ФРГ в случае вооруженного столкновения РФ и НАТО.
Напомним, во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.
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