 

Путин и Эрдоган обсудили производство вакцины «Спутник V» в Турции

06.05.2021, 1:22, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив борьбу с распространением коронавируса, организацию поставок вакцины «Спутник V» в Турцию и Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации», – сообщается на сайте Кремля. 

Путин в ходе разговора подчеркнул готовность РФ к наращиванию практического сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в частности речь идет об организации с мая поставок российской вакцины «Спутник V» в Турцию. Также прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях.

«Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», – говорится в сообщении. 

Также лидеры отметили конструктивный характер взаимодействия РФ и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии, и выразили настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета. 

Вместе с тем Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня. Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». 

На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.



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