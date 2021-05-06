 

Известные ксенофобскими высказываниями эстонские консерваторы выпустили газету на русском языке

06.05.2021, 1:22, Новости дня
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Известная неуважительными высказываниями о русском языке Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) решила выпускать в Нарве газету под названием «Взгляд» на русском, надеясь получить на муниципальных выборах в октябре голоса избирателей региона.

EKRE известна своими националистическими взглядами. Ее представители неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями, а также неуважительно высказывались о русскоязычном населении республики и русском языке, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

При этом большинство населения Нарвы разговаривают на русском языке.

Отмечается, что газета распространяется бесплатно по почтовым ящикам жителей Нарвы, тираж – 30 тыс. экземпляров.

По данным ERR, в начале марта вице-председатель EKRE Март Хельме заявил, что консерваторы намерены разнообразить политическую жизнь в Нарве, где во власти доминирует Центристская партия, и впервые участвовать в муниципальных выборах в этом городе.

До этого советник парламентской фракции EKRE Юри Кукк заявил, что приехавшие в Эстонию на заработки украинские строители общаются со своими работодателями на русском языке, что, по его мнению, «делает русским общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду».



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