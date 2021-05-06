Нардеп Беленюк вакцинировался от коронавируса

“Сегодня получил первую прививку китайской вакциной CoronaVac от Sinovac, которая выделена для украинских спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм”, – написал он.

По мнению Беленюка, у него могут оставаться антитела после болезни, перенесенной еще осенью, но он “решил не рисковать, чтобы иметь возможность спокойно готовиться к Олимпиаде”.

“Сейчас – полет нормальный! Сказали, что завтра, при нормальном самочувствии, можно тренироваться в обычном режиме”, – отметил спортсмен.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/2918380121781302

Кто еще из нардепов уже получил прививку – в Министерстве здравоохранения сообщать отказались, сославшись на медицинскую тайну.

Контекст:Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будут с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию

Вакцинировать от COVID-19 спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры, в Украине начали 15 апреля. Спортсменам делают прививки китайской вакциной CoronaVac. Министерство спорта получило от Минздрава 1500 доз вакцины.

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