Страны G7 пообещали улучшить механизм реагирования на иностранные угрозы

Члены «Большой семерки» (G7) будут совершенствовать механизм быстрого реагирования на угрозы демократии и враждебную деятельность иностранных государств, говорится в итоговом коммюнике встречи глав МИД стран G7.

«С момента своего создания в 2018 году механизм быстрого реагирования G7 (Rapid Response Mechanism, RRM) стал важной площадкой для выявления различных, в том числе эволюционирующих, угроз демократии и поиска ответа на них. Обмениваясь оценками угроз в реальном времени, перенимая друг у друга наиболее успешные подходы и стремясь координировать действия, мы улучшили коллективное понимание картины угроз и способность наших стран противостоять им, повысили запас прочности наших обществ и теперь может успешнее оказывать поддержку союзным демократическим странам», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.

В заявлении указано, что G7 берет на себя обязательства усиливать механизм быстрого реагирования, развивая достигнутые успехи.

Министры иностранных дел на встрече в Лондоне высказались за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, что является единственным способом достичь прочного и справедливого мира в этой стране.

Также главы МИД стран G7 обвинили Китай в нарушениях прав человека в Тибете, Синьцзяне и Гонконге и призвали Пекин помочь миру восстановиться после пандемии коронавируса, а также «ответственно вести себя в киберпространстве» и «конструктивно участвовать в международном порядке основанном на правилах». В раздел по Китаю министры также включили пункт с выражением поддержки «практическому участию Тайваня в форумах Всемирной организации здравоохранения и Всемирной Ассамблеи здравоохранения».

Вместе с тем Группа семи призвала к проведению свободных и справедливых выборов в Сирии с участием диаспоры и при надзоре ООН.

В заявлении также сказано, что страны G7 призывают власти Белоруссии провести новые президентские выборы под международным наблюдением и освободить всех людей, которые, по их мнению, несправедливо находятся в заключении, а также «покончить с продолжающимся подавлением прав человека и фундаментальных свобод».

«Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека», – сказано в документе.

Кроме того, министры на встрече в Лондоне возложили ответственность за убийства мирных жителей в Афганистане на радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). «Мы призываем к немедленному прекращению нападений на мирных жителей, в том числе целенаправленных кампаний по убийству женщин, журналистов и активистов по правам человека, за которые основную ответственность несет движение «Талибан», – отмечается в документе.

Главы МИД G7 призвали КНДР к денуклеаризации и возвращению в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Также они высказались за Совместный всеобъемлющий план по ядерной программе Ирана (СВПД), который, по их мнению, остается лучшим способом гарантировать мирный характер ядерной программы Тегерана. Главы МИД «семерки» высказались в поддержку дискуссий между участниками СВПД и США по восстановлению соглашения, но в то же время выразили обеспокоенность «последними действиями Ирана» в этой сфере, не обозначив точно, о чем идет речь.

Относительно Ливии министры заявили, что все стороны конфликта в стране должны соблюдать соглашение о прекращении огня, также немедленно должны быть выведены все иностранные боевики и наемники из страны. Министры также призвали Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии «провести необходимую подготовку к инклюзивным, прозрачным и заслуживающим доверия национальным президентским и парламентским выборам 24 декабря 2021 года, как это изложено в дорожной карте, принятой Форумом политического диалога».

Помимо этого, страны «семерки» настаивают на прекращении Ираном программы по созданию баллистических ракет. «Мы призываем Иран прекратить всю деятельность, связанную с баллистическими ракетами и несовместимую с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, воздержаться от дестабилизирующих действий и играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира», – говорится в документе.

Встречи проходили в Лондоне со 2 по 5 мая под председательством Соединенного Королевства, а участие в них приняли представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.