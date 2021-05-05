 

Канада разрешила использовать Pfizer/BioNTech для вакцинации детей

05.05.2021, 20:00, Новости дня
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Минздрав Канады разрешил использовать препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей 12-15 лет, сообщают местные СМИ.

Телеканал CBC сообщил, что вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом против COVID-19, разрешенным в Канаде для вакцинации подростков, передает РИА «Новости».

Сообщалось также, что в США вскоре могут одобрить применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков 12-15 лет.

Ранее BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС вакцины для подростков.



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