 

Эйдман: Приближается “День победы Путина над фашизмом”. По традиции он примерит трофейную фуражку Гитлера, которая к этому моменту замироточит

05.05.2021, 18:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Приближается главный религиозный праздник современной России: “День победы Путина над фашизмом”.

Путин много чего обещал россиянам: не повышать пенсионный возраст, не засиживаться у власти, качественное образование и здравоохранение, доступное жилье, высокий уровень жизни. Но удалось ему только победить в войне, закончившейся еще до его рождения. Вот уж, действительно, чудотворец. Когда ему напоминают о многочисленных обещаниях, он посылает зануд на… шествие “Бессмертного полка”.

Благодарные россияне наматывают на голые тела “генетический код победителей”, берут в руки картонные лопаты с фотографиями чужих “дедов” и идут в пешее путешествие по указанному президентом адресу. Ветераны берут из его рук копеечную праздничную милостыню и отправляются прямо с паперти шиковать на эти деньги в том же известном направлении.

А сам “главный победитель фашизма” пойдет в храм вооруженных сил в парке “Патриот”, чтобы по традиции примерить трофейную фуражку Гитлера, которая к этому моменту как раз замироточит.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Компания Samsung договаривается с другими производителями о поставках складных дисплеев

15.04 / Экс-главком сил НАТО в Европе предупреждает об альянсе Китая и России в космосе

02.02 / Эксперт: Игнорирование нарушений Навального станет плохим примером для других «условников»

24.07 / Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

06.08 / Трамп: вакцина от коронавируса может появиться в США до выборов

09.03 / Комендантский час в Нидерландах продлили до конца марта

01.07 / В Житомире ослабили карантин

21.08 / США инициировали возобновление международных санкций против Ирана

13.07 / Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ан-2 в Нижегородской области

10.10 / В Баку сообщили о попытке наступления армянских сил на ряде направлений в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика