Эйдман: Приближается “День победы Путина над фашизмом”. По традиции он примерит трофейную фуражку Гитлера, которая к этому моменту замироточит

Приближается главный религиозный праздник современной России: “День победы Путина над фашизмом”.

Путин много чего обещал россиянам: не повышать пенсионный возраст, не засиживаться у власти, качественное образование и здравоохранение, доступное жилье, высокий уровень жизни. Но удалось ему только победить в войне, закончившейся еще до его рождения. Вот уж, действительно, чудотворец. Когда ему напоминают о многочисленных обещаниях, он посылает зануд на… шествие “Бессмертного полка”.

Благодарные россияне наматывают на голые тела “генетический код победителей”, берут в руки картонные лопаты с фотографиями чужих “дедов” и идут в пешее путешествие по указанному президентом адресу. Ветераны берут из его рук копеечную праздничную милостыню и отправляются прямо с паперти шиковать на эти деньги в том же известном направлении.

А сам “главный победитель фашизма” пойдет в храм вооруженных сил в парке “Патриот”, чтобы по традиции примерить трофейную фуражку Гитлера, которая к этому моменту как раз замироточит.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

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