 

Житель Харькова через суд требует обеспечить в Украине вакцинацию российским препаратом от COVID-19 “Спутник V”

05.05.2021, 18:48, Новости дня
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“Истец просит суд обязать Минздрав как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной “Спутник V”, доступа к этой вакцине”, – говорится в сообщении на сайте ОАСК.

Кроме того, истец просит обязать Степанова “написать заявление о сложении с себя полномочий министра здравоохранения Украины”.

“Сейчас судом решается вопрос открытия производства по делу”, – отметили в ОАСК.

Контекст:Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 
По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 30 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 64 странах.
В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта.  
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило импорт и использование вакцины “Спутник V”. В ее составе выявили способный к размножению аденовирус.
Степанов 4 мая в Facebook заявлял, что в Украине не будут делать прививки от коронавируса российской вакциной “Спутник V”. “Моя позиция принципиальная и неизменная – “Спутника” в Украине не будет”, – подчеркнул глава Минздрава.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech. С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.
Всего в Украине сделали более 759,4 тыс. прививок, полностью (двумя дозами) вакцинировали 303 человека.
В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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