 

“У вас тупо изменится восприятие реальности”. Клопотенко рассказал, что можно приготовить из гороха, мяты и ананасов

05.05.2021, 17:00, Новости дня
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“Пюре, от которого ваш рот будет в шоке. Взбиваете вареный горох с мятой, солью и капелькой воды, сверху выкладываете несколько [кружочков] ананасов. Можно свежие, можно консервированные – после этого у вас тупо изменится восприятие реальности”, – написал кулинарный эксперт.

Он подчеркнул, что для этого блюда важна структура пюре, поэтому его необходимо хорошо взбить, чтобы оно было “нежное и пушистое”.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.
20 апреля 2021 года он вошел в список 50 человек в возрасте до 35 лет, которые влияют на будущее мировой гастрономии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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