В Госдуму внесли проект о запрете отождествления ролей СССР и Германии во Второй мировой войне

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести запрет на публичное отождествление ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Проект внесли глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков, передает РИА «Новости».

Изменения предлагаются в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Авторы предложили внести новую статью, которой запрещается в публичном выступлении, СМИ, интернете «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии.

До этого, 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР.

Тогда Путин указал, что подобные «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», являясь проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства.