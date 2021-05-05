Меркель рассказала о планах «выспаться и погулять на природе» после канцлерства

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пока не думала, что именно она будет делать после завершения срока канцлерства, однако сперва она намерена «выспаться и немного погулять на природе».

Меркель является канцлером ФРГ с 2005 года, ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в Германии пройдут выборы в парламент, по итогам которых будет сформировано новое правительство с новым канцлером, передает РИА «Новости».

«Работа сейчас требует от меня многого во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после. А тогда [после выхода в отставку] я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу», – сказала Меркель на мероприятии по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

Модератор мероприятия в ответ заметил, что такой ответ означает, что о пенсии пока речь не идет. «Посмотрим», – сообщила Меркель.

Ранее федеральное правление Христианско-демократического союза Германии поддержало главу партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры страны.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.