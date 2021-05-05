 

СБУ разоблачила в Одессе конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн

05.05.2021, 11:40, Новости дня
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“Организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. “Обслуживались” в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины”, – отметила спецслужба.

По версии СБУ, центр обеспечивал минимизацию выплат налогов в госбюджет с помощью ложных бестоварных операций. Организация способствовала возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.

В СБУ подсчитали, что за 2020–2021 годы потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн гривен.

Правоохранители провели 11 обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Они изъяли оргтехнику с документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Санкция первой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до трех лет, а второй – штраф от 15 до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (255 – 425 тыс. гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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