В Багдаде сообщили о жертвах при атаке на нефтяное месторождение

Несколько человек погибли и пострадали при атаке на нефтяное месторождение на севере Ирака, сообщили в министерстве нефти страны.

По данным ведомства, в результате инцидента «погибли и получили ранения несколько сотрудников службы безопасности и полиции». Точное число жертв и пострадавших в министерстве не уточнили, передает ТАСС.

Атака была совершена на месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук. Неизвестными были подорваны две нефтяные скважины, в результате чего вспыхнули пожары. На одной из скважин огонь был оперативно потушен, на другой работы по тушению пожара все еще продолжаются.

Министерство нефти резко осудило террористические атаки, совершаемые на нефтяные объекты Ирака. В ведомстве пообещали приложить все усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтяного сектора страны.

Напомним, в среду агентство Reuters сообщило, что неизвестные вооруженные лица атаковали нефтяные месторождения на севере Ирака. Уточнялось, что на процесс нефтедобычи нападение не повлияло.