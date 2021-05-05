Боевики обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК – штаб ООС

Машину обстреляли вечером, около 18.40, вблизи населенного пункта Водяное со стороны оккупированного населенного пункта Ужовка Донецкой области.

“На фоне увеличения интенсивности обстрелов на мариупольском направлении стремящиеся сорвать системную работу украинской стороны СЦКК российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению – обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы. В кунге автомобиля выявили два пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм”, – говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что это был первый подобный инцидент после договоренностей о всеобъемлющем прекращении огня.

“Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон”, – добавили украинские военные.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

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