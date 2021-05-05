 

По делу о пожаре в московском отеле задержаны два человека

05.05.2021, 10:40, Новости дня
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Следователи задержали двух подозреваемых по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве, где погибли два человека и пострадали несколько детей, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«В порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемые задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, пожар произошел в гостинице «Вечный зов – Кожуховская» в ночь на 4 мая. Как информирует СК, при пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных – четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает.

По данным правоохранительных органов, в здании были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. В момент пожара не сработала ни одна система противопожарной защиты. Гостиница размещалась в бывшем отделении Сбербанка, и в коридорах осталось очень много электропроводки, кабелей, которые при возгорании выделили огромное количества дыма, что практически отрезало пути эвакуации с верхних этажей.

По факту пожара было возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара.



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