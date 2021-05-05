В Индии зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Индии выявлено 382 тыс. 315 случаев заражения коронавирусом и 3 тыс. 780 летальных исходов, сообщило министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Предыдущий антирекорд по числу смертельных случаев был установлен в Индии 2 мая и составлял 3 689. Общее число заражений с начала пандемии в Индии составило 20 млн 665 тыс. 148, погибли 226 тыс. 188 человек, передает ТАСС.

Ранее в среду высокий суд Аллахабада в Индии обвинил власти в «геноциде» из-за отсутствия кислорода в больницах.

Напомним, в Индии обострилась ситуация с распространением коронавируса, ежедневно регистрируется до 400 тыс. заболевших.

Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью: более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.