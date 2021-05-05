 

Chevrolet показала гоночный Camaro нового поколения

05.05.2021, 9:06, Новости дня
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Американский автопроизводитель Chevrolet поделился тизером нового гоночного спорткара Chevrolet Camaro.

Предполагается, что текущая генерация сменится новым автомобилем, который смогут продемонстрировать публике в ближайшее время. Вместе с тем по снимкам можно увидеть, что передняя часть кузова напоминает традиционные болиды, о чем свидетельствует форма решетки радиатора, головная оптика. Кроме того, в компании пока не озвучивают никаких данных о производительности модели, которая удерживается в тайне.

Однако эксперты уверены, что автомобиль сможет похвастаться улучшенной аэродинамикой, а также независимой подвеской и доработанной коробкой передач.



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