Chevrolet показала гоночный Camaro нового поколения

Американский автопроизводитель Chevrolet поделился тизером нового гоночного спорткара Chevrolet Camaro.

Предполагается, что текущая генерация сменится новым автомобилем, который смогут продемонстрировать публике в ближайшее время. Вместе с тем по снимкам можно увидеть, что передняя часть кузова напоминает традиционные болиды, о чем свидетельствует форма решетки радиатора, головная оптика. Кроме того, в компании пока не озвучивают никаких данных о производительности модели, которая удерживается в тайне.

Однако эксперты уверены, что автомобиль сможет похвастаться улучшенной аэродинамикой, а также независимой подвеской и доработанной коробкой передач.