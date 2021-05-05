Французский суд оправдал Ле Пен за публикации фото казней боевиков “Исламского государства”

Ле Пен и Коллара обвиняли за распространение агрессивного контента, который могли увидеть несовершеннолетние, и унижение человеческого достоинства, отметило издание.

Согласно приговору суда, действия Ле Пен не имели целью распространение ненависти. Судьи признали право политиков на свободу информирования общественности об опасности терроризма с помощью фотоматериалов.

Публикация изображений казней террористов ИГИЛ является частью политического протеста, это способствует политическим дебатам, решил суд.

Советник Марин Ле Пен в комментарии BFMTV назвал такой результат “большой победой закона в деле для политического лидера первого ранга”.

В июне 2017 года Европарламент лишил Ле Пен иммунитета по обращению французских органов правосудия.

В ноябре нижняя палата французского парламента лишила Ле Пен неприкосновенности.

Коллар опубликовал у себя в Twitter фотографии убитых боевиками ИГИЛ в декабре 2015 года. Радиостанция RFI сообщала, что Бюро Национального собрания Франции в сентябре 2017 года лишило его депутатской неприкосновенности.

Контекст:Обвинения Ле Пен предъявили в связи с публикацией фотографий, на которых изображены сцены казни людей боевиками группировки “Исламское государство” в декабре 2015 года.

На одном из снимков был изображен обезглавленный террористами ИГИЛ журналист Джеймс Фоли, на другом – танк, наезжающий на человека в оранжевой робе, а на третьем – мужчина в клетке, объятый пламенем. Данная публикация вызвала бурю возмущения в соцсетях и со стороны семьи Фоли, после чего Ле Пен удалила фотографии.

Максимальное наказание, которое могло грозить лидеру французских ультраправых – тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере €75 тыс.

—