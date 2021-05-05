Суд в Индии обвинил власти в «геноциде» из-за отсутствия кислорода в больницах

Высокий суд Аллахабада в Индии полагает, что в гибели многих пациентов с коронавирусом виновны местные власти, поскольку они не смогли обеспечить кислородом медучреждения, что сравнимо с геноцидом, сообщил телеканал NDTV.

Коллегия высокого суда приняла постановление о начале судебного разбирательства по поводу роста числа смертельных случаев, связанных с нехваткой кислорода в больницах, передает ТАСС.

«Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода», – заявили судьи Аллахабада (в 2018 году город был переименован в Праяградж, но высокий суд сохранил название).

«Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?» – отметили в суде.

Высокий суд Дели ранее призвал власти страны «умолять, одалживать, красть, импортировать» кислород, но «найти способ помочь гражданам дышать».

Напомним, в Индии обострилась ситуация с распространением коронавируса, ежедневно регистрируется до 400 тыс. заболевших.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».

В тот же день Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью: более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.