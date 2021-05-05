 

В Таджикистане подтвердили визит президента страны в Москву 9 мая

05.05.2021, 7:58, Новости дня
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая приедет в Москву на парад Победы, сообщила пресс-служба главы государства.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать.

Говоря о возможном визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на День Победы, Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы тот хотел бы присутствовать на параде. «Но вы знаете, что у нас все-таки союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет», – сказал представитель Кремля.



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