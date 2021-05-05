Жертвой авиаударов Израиля по гражданским объектам в Сирии стал один человек

Израиль нанес авиаудары по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия, один человек погиб и шесть пострадали, сообщили местные власти.

SANA сообщило, что сирийские средства ПВО отражают ракетные удары Израиля в провинциях Латакия и Хама. Указывается, что в Латакии был атакован склад пластиковых изделий. Губернатор Латакии рассказал, что в результате авиаударов один мирный житель погиб и шесть пострадали. По данным SANA, среди пострадавших – женщина и ребенок.

Сирийские военные сообщили, что «Израиль осуществил агрессию с воздуха со стороны юго-запада Латакии, атаковав несколько объектов в прибрежной зоне». Средства ПВО Сирии «сбили некоторые из ракет», передает РИА «Новости».