 

Жертвой авиаударов Израиля по гражданским объектам в Сирии стал один человек

05.05.2021, 4:22, Новости дня
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Израиль нанес авиаудары по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия, один человек погиб и шесть пострадали, сообщили местные власти.

SANA сообщило, что сирийские средства ПВО отражают ракетные удары Израиля в провинциях Латакия и Хама. Указывается, что в Латакии был атакован склад пластиковых изделий. Губернатор Латакии рассказал, что в результате авиаударов один мирный житель погиб и шесть пострадали. По данным SANA, среди пострадавших – женщина и ребенок.

Сирийские военные сообщили, что «Израиль осуществил агрессию с воздуха со стороны юго-запада Латакии, атаковав несколько объектов в прибрежной зоне». Средства ПВО Сирии «сбили некоторые из ракет», передает РИА «Новости».



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