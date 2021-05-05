 

Блинкен призвал оказывать давление на Россию

05.05.2021, 2:34, Новости дня
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Россия должна выполнять свои международные обязательства, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он заявил, что необходимо «работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России», а также привлекать ее «к ответственности». Блинкен призвал «оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства», передает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Россия должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений», «добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины» и «прекратить незаконную оккупацию Крыма».

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев и его союзники отказываются признавать воссоединение Крыма с Россией, а также заявляют, что в Донбассе якобы действуют российские войска.



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