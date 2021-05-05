Акция «Письмо Победы» стартовала в России

Волонтеры Победы в преддверии 9 мая запустили акцию «Письмо Победы», в рамках которой каждый может сказать ветеранам «спасибо» и написать письмо-поздравление со словами благодарности.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно разместить пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправить свое письмо на почту проекта [email protected] Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов движения об участниках Великой Отечественной войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Все пожелания будут напечатаны на специальных бланках и вручены героям ко Дню Победы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

«Акция будет действовать в течение всего года. Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его помнят и ценят его подвиг», – сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова, слова которой приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Вручения писем начнутся в преддверии Дня Победы по всей стране и за рубежом. В Москве слова благодарности из рук Волонтеров Победы получит и Антонина Алексеевна Белозерова. До военных лет она поступила в медицинское училище и закончила его в июне 1941 года. В апреле 1942 года написала заявление в райвоенкомате города Сокол Вологодской области о том, что добровольно хочет идти на защиту Родины. В это время формировался отдельный батальон из девушек с 18 лет, куда Антонина Алексеевна и была зачислена. После войны в начале 1946 года поступила на работу в институт им. Склифосовского в должности хирургической медсестры.

Также 6 мая добровольцы Тюменской области вручат написанные слова благодарности жителю блокадного Ленинграда Владимиру Романовичу Кноль. Когда началась блокада, Владимиру Романовичу было всего 12 лет. В марте 1942 года вместе со своей семьей он смог покинуть город по Дороге жизни. В том же году в жизни ветерана и начался период работы в сельском хозяйстве, который продлился более 50 лет. Владимир Романович награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени, а также различные многочисленные почетные грамоты и знаки.

В Новосибирске 8 мая Письма Победы получит Швецов Иван Григорьевич, участник Великой Отечественной Войны и войны с Японией. 22 февраля 2021 года он отметил 95-летие, и помимо поздравлений с Днем Победы активисты Движения и неравнодушные люди со всей страны написали Ивану Григорьевичу поздравления с юбилеем.

В прошлом году в рамках акции было написано более 52 тыс. писем. К акции подключились волонтеры, студенты, школьники и знаменитости со всего мира. Среди них заслуженные артисты РФ Андрей Мерзликин и Олег Газманов, Герой РФ Максим Сураев, певец Сергей Жуков, телеведущий Дмитрий Губерниев и другие.