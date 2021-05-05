 

Экс-полицейский Шовин попросил суд в США о новом процессе по гибели Флойда

05.05.2021, 1:41, Новости дня
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Бывший полицейский Дерек Шовин, которого в США признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, попросил о новом судебном разбирательстве, сообщают СМИ.

Его адвокат Эрик Нельсон подал апелляцию, ссылаясь на то, что досудебная огласка повлияла на проведение справедливого процесса в суде, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Напомним, суд присяжных в американском Миннеаполисе признал Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.



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