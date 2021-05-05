 

Для подержания здоровья нужно проходить ежедневно по 8 тыс. шагов

05.05.2021, 0:08, Новости дня
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Исследователи из Института старения в США на протяжении нескольких лет наблюдали за поведением группы людей, возраст которых уже перевалил за сорок. Статистика подтвердила, что ходьба способствует укреплению здоровья.

Так, если человек проходил в день менее 4 тысяч шагов, он начинал страдать от малоподвижного образа жизни со всеми вытекающими последствиями. 8 тысяч шагов в день на 51% уменьшали риск преждевременной смерти.

Если же человек проходит 12 тыс. шагов в день, то риск смерти по каким-либо причинам снижается на 65%. Все члены исследования носили специальные приборы, измеряющие количество пройденных шагов и контролирующие состояние организма. Вывод: ходите как можно больше!



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