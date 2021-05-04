 

Украина заявила о создании прототипа вакцин от COVID-19

04.05.2021, 23:36, Новости дня
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Украинские учены разработаны прототипы вакцин от коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3», – написал Данилов в колонке для «Украинской правды».

По его словам, «должна быть достигнута автономизация производства внутри страны, когда государство способно самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор гражданина (питание, лечение, технологии и правопорядок) в условиях кризиса». «Тогда мы сможем создать механизм нового качества социального доверия между гражданином и государством, что позволит максимизировать усилия в преодолении любых национальных вызовов», – написал он, передает РИА «Новости».

Сейчас на Украине используются три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (произведенные в Индии и в Южной Корее), CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. В то же время правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 



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