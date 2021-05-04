Венедиктов оскорбил Коха после обвинений Пархоменко

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал бывшего вице-премьера Альфреда Коха «мерзавцем и гнусью, насосавшимся денег на разгроме НТВ».

По его словам, Кох «оскорбился на интервью Сергея Пархоменко в фильме про НТВ, где Сергей показал его подлость, жадность и гнусность». «Никак не уймется, гнус и мерзавец», – сообщил он в Facebook.

«Пархоменко очень много. Который вообще никакого отношения к сюжету не имеет: он был главным редактором хронически убыточного (скучного и бездарного) журнала «Итоги» (кто его теперь вспомнит?), который прекратил финансировать еще сам Гусинский. В обычной ситуации он был бы просто бездарным журналистом и редактором, а тут удачно подвернулся Газпром-медиа и теперь он жертва тоталитаризма», – приводит Венедиктов слова Коха.