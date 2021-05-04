 

Языковой омбудсмен раскритиковал русскоязычный гимн Одессы. Труханов ответил, что у него “мозг вместе с волосами поднялся дыбом”

04.05.2021, 23:06, Новости дня
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Кремень обратил внимание на то, что городской совет 16 апреля 2013 года утвердил положения о символике Одессы, в частности была утверждена в качестве гимна города русскоязычная композиция “Песня об Одессе” из советской оперетты “Белая акация”.

В отчете также сказано, что мэр Одессы Геннадий Труханов ведет заседания горсовета на государственном языке, но собственные выступления, обращения и призывы к депутатам “сознательно осуществляет на русском”. Такого же формата выступлений придерживаются мэр Днепра Борис Филатов и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

“Такой формат общения является не только нарушением норм языкового законодательства, но и формирует впечатление, что на украинском языке воспроизводится процедурно-регламентная, второстепенная информация, а русский употребляется при донесении важных, сущностных и содержательных вещей”, – отметил Кремень.

Омбудсмен в комментарии “Стране” 2 мая сказал, что гимн Одессы должен быть переведен на украинский язык или должен появиться новый официальный гимн.

“Депутаты должны определиться для себя – это будет новый гимн или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой. Это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать”, – пообещал Кремень.

Труханов, комментируя изданию ситуацию, сказал, что одесситам гимн города нравится и он не собирается инициировать замену гимна.

“Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых – две трети голосов депутатского корпуса. А вообще когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: “Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость”, – заявил Труханов.

На сайте мэрии Одессы отметили, что песня об Одессе из оперетты Исаака Дунаевского “Белая акация”, ставшая неофициальным гимном города, была написана в 1955 году.

Контекст:В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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