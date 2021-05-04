 

Основатель BioNTech спрогнозировал сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19

04.05.2021, 22:12, Новости дня
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По его словам, к середине 2022 года даже регионы с высокой плотностью населения, как Индия, достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета.

Он отметил, что в ближайшие 12 месяцев все большее число индустриальных и развивающихся стран, а также стран с низким уровнем дохода достигнут коллективного иммунитета благодаря наращиванию мощностей по производству вакцин против коронавируса.

Высокий уровень иммунизации от COVID-19 должен быть достигнут во всем мире, “иначе в безопасности не будет никто”, добавил Шахин.

Контекст:Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что единственный путь к достижению коллективного иммунитета от COVID-19 – это вакцинация.   
По данным агентства Bloomberg, на 4 мая в мире сделали более 1,17 млрд прививок против коронавируса. В первой пятерке за числом сделанных прививок – Китай (275,3 млн доз), США (246,78 млн), Индия (158,87 млн), Европейский союз (152,3 млн) и Великобритания (50 млн).  
По мнению заслуженного врач Украины Ольги Богомолец, коллективный иммунитет не будет действовать против новых штаммов коронавируса. Преодоление эпидемии возможно если с ней бороться системно с помощью вакцинации, комплекса санитарно-эпидемических мероприятий, эффективных действий центральной власти с четкими рекомендациями и ответственности людей.   
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на 4 мая в мире подтвердили более 153,77 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 3,21 млн пациентов с COVID-19, выздоровело около 90,46 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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