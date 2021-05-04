“Нагнетали протестные настроения в обществе”. Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков

В указе отмечено, что “в период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям”.

Некоторые из бывших силовиков во время протестов отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них открыты уголовные дела.

В агентстве БЕЛТА подчеркнули, что законодательством Беларуси военные и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены званий по решению главы государства.

На официальном сайте президента Беларуси указ пока не опубликован.

Контекст:В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

21 февраля 2021 года экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций. По его словам, ожидается, что ЕС расширит санкционные списки белорусских судей и чиновников, а также силовиков.

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