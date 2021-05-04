 

Ученые создали микроорганизм, перерабатывающий отходы в ценные химические элементы

04.05.2021, 21:26, Новости дня
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Группа специалистов по биоинженерии из Окриджской национальной лаборатории представила свою новую разработку, благодаря которой, как полагают эксперты, можно будет в значительной мере очистить планету от скопившегося за всю индустриальную эпоху мусора.

Речь идет об особых микроорганизмах, превращающих отходы в ценные химические соединения и элементы, которые сами по себе являются более выгодными, чем ископаемое сырье.

Таким образом, свалки станут чем-то вроде месторождений для полезных ископаемых, говорят ученые. Разумеется, произойдет это только в том случае, если представленная технология получит возможность для массового внедрения. В любом случае мы имеем дело с очередным вариантом решения важной проблемы.



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